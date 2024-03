Rencontre avec l’éditeur Locus Solus Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon, samedi 16 mars 2024.

Rencontre avec l’éditeur Locus Solus Médiathèque François Mitterrand Le Relecq-Kerhuon Finistère

A l’occasion du Mois du Livre en Bretagne, Carte blanche est donnée à l’éditeur Locus Solus ! Sandrine Pondaven, cogérante, invite le public à un temps d’échange sur le monde de l’édition, notamment en Bretagne. De la création des contenus par l’auteur jusqu’au plaisir du lecteur, la chaîne du livre dévoile ses secrets !

Ces échanges porteront sur le rôle essentiel de l’éditeur pour concevoir et financer le livre, le travail de conception des graphistes, celui des correcteurs, des imprimeurs. Sans oublier la promotion et la commercialisation du livre avec le concours du diffuseur et du distributeur, jusqu’à la médiation par les libraires et bibliothécaires.

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

Médiathèque François Mitterrand 60 Rue Vincent Jézéquel

Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne

L’événement Rencontre avec l’éditeur Locus Solus Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole