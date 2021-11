Paris Centre Cuturel Coréen île de France, Paris Rencontre avec l’écrivaine Seo Mi-ae Centre Cuturel Coréen Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec l'écrivaine Seo Mi-ae Centre Cuturel Coréen, 15 novembre 2021, Paris.

de 18h30 à 19h30

gratuit

Lundi 15 novembre à 18h30 Depuis la parution de son bestseller Les trente meilleures façons d’assassiner son époux, Seo Mi-ae est devenue la star du polar en Corée. En 2018, elle s’attèle à l’écriture d’un thriller psychologique complexe déployé au long d’une trilogie. Au cœur de ce projet, la figure de Ha-yeong, jeune fille perturbée et meurtrière (qui incarne les bouleversements vécus par la société coréenne) que nous découvrons enfant dans le premier tome et dont nous suivons les grandes étapes de la vie à travers différentes affaires criminelles. Le premier volume de la trilogie Bonne nuit maman a été publié en France par les éditions Matin Calme en mars 2020 ; le deuxième volume Chut, c’est un secret vient tout juste d’arriver dans les librairies de Corée et de France. Bonne nuit maman a remporté un grand succès et a déjà été traduit dans plus d’une douzaine de pays. Outre son activité de romancière, Seo Mi-ae est également scénariste pour le cinéma et la télévision. Cette rencontre littéraire, proposée par les éditions Matin Calme et le Centre Culturel Coréen, comprendra la lecture de quelques textes extraits des livres de Seo Mi-ae. Elle sera présentée par Pierre Bisiou, directeur éditorial des éditions Matin Calme. ——————————————————————– Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement. Réservation fortement recommandée : https://centreculturelcoreen.mapado.com La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement. Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire CENTRE CULTUREL AUDITORIUM Animations -> Lecture / Rencontre Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie Paris 75008

Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie Paris 75008

