RENCONTRE AVEC L’ECRIVAINE MURIELLE SZAC à AUTOIRE Manoir de Laroque Delprat Autoire, samedi 30 mars 2024.

Une femme de lettres exceptionnelle

Aux Rencontres du Manoir de Laroque Delprat

Nous vous invitons pour une nouvelle Rencontre ce SAMEDI 30 mars à 18H avec Murielle SZAC.

Figure incontournable des lettres françaises, son parcours se distingue par sa diversité, toujours couronné de succès, et son engagement humaniste.

Tour à tour romancière, auteure jeunesse, essayiste, poète, éditrice…

Nous aborderons ensemble son parcours d’auteure jeunesse (entre autre chez Bayard dont la série des Feuilletons mythologiques est devenu un classique des écoles et été traduit dans le monde entier); son parcours d’éditrice (chez Bayard, Acte Sud Junior, aux Editions Bruno Doucey…).Après Eleftheria, roman, paru en 2022 ; L’Odyssée des femmes, chez L’Iconoclaste en 2023 (une lecture passionnante et vivifiante du rôle des femmes dans la mythologie) ; nous découvrirons Tosca qui vient de paraître aux Editions Emmanuelle Colas :

« Lyon, 1944 ; sept Juifs et deux résistants raflés par la milice de Paul Touvier attendent la mort. Un huis-clos sur le fil du rasoir, entre résistance et liberté. Un texte édifiant sur l’antisémitisme en France ».

Murielle Szac nous réserve l’honneur de recevoir comme invité à sa propre Rencontre, le romancier, poète et éditeur de poètes Bruno DOUCEY.

Il sera notre auteur invité au manoir le 12 octobre 2024, dans le cadre du Festival Résurgence de Cauvaldor, pour son dernier roman Indomptables (Ed. Emmanuelle Colas, 2024).

SAMEDI 30 MARS – 18H

Tarif : 10€

Durée : 90 minutes

Adresse : Manoir de Laroque Delprat, 7 Impasse de La Roque Del Prat 46400 AUTOIRE

Réservation vivement recommandée par Mail, SMS ou appel au : 06 42 89 38 47

Manoir de Laroque Delprat 7 Impasse de La Roque Del Prat, 46400 AUTOIRE Autoire 46400 Lot