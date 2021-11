Étampes Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers Essonne, Etampes Rencontre avec l’écrivaine Marie-Hélène Lafon Bibliothèque intercommunale Diane-de-Poitiers Étampes Catégories d’évènement: Essonne

Marie-Hélène Lafon a grandi dans le Cantal, dans une famille de paysans. Agrégée de Lettres Classiques, enseignante à Paris, elle commence à écrire à l’âge de 34 ans. En 2001, Le Soir du chien, son premier roman, est récompensé par le Prix Renaudot des lycéens. Son dernier livre, Histoire du fils, se déroule entre Lot et Cantal : elle y déploie une délicate et magnifique fresque familiale, qui interroge les questions de filiation dans une langue ciselée et extrêmement aboutie. Ce roman obtient le Prix Renaudot en 2020 et remporte un vif succès critique et public. Marie-Hélène Lafon nous offre un moment privilégié en venant rencontrer les lecteurs à la Bibliothèque. La rencontre sera suivie d’une dédicace grâce à une sélection de livres de la librairie Les échappées. Entrée libre / Pass sanitaire obligatoire.

