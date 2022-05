Rencontre avec l’écrivaine Céline Ghys – Le Manuscrit perdu de Saint-Riquier Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 14 mai 2022 16:30, Saint-Riquier.

Nuit des musées Rencontre avec l’écrivaine Céline Ghys – Le Manuscrit perdu de Saint-Riquier Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier Samedi 14 mai, 16h30 Entrée libre – Sur inscription

Si vous dévorez les enquêtes policières et êtes férus d’histoire locale, ce polar est fait pour vous ! Venez à la rencontre de l’autrice et découvrez les secrets de son roman.

Céline Ghys, auteure berckoise a publié aux Editions Nord Avril à l’été 2021 son premier roman, « Le Manuscrit perdu de Saint-Riquier ». Il s’agit d’un polar historique entre les IXème et XXIème siècles avec pour point commun entre ces deux époques pourtant fort éloignées, l’écrin de l’abbaye de St Riquier.

En voici le synospys : une jeune historienne, Alice Lepelletier, arrive de Paris pour donner une conférence, à l’Abbaye de Saint-Riquier, sur Nithard, le petit fils de Charlemagne. Le même jour, son ancien professeur est retrouvé mort à son domicile. Elle est la seule à identifier un symbole saxon du Moyen Âge sur le corps qui indique qu’il a été tué et qu’il n’est pas mort d’une simple crise cardiaque. Arrivant à convaincre un Capitaine de Police, elle se lance avec lui dans un jeu de piste à la recherche de la vérité. Qui a assassiné son ancien maître de recherches ? Pourquoi ? Qu’avait-il découvert ? Une vérité intimement liée à l’histoire d’un vieux moine bénédictin du IXe siècle, victime de la guerre entre Charlemagne et le chef Saxon Widukind. À l’issue de sa quête, Alice Lepelletier va faire une découverte qui pourrait bien révolutionner toutes nos certitudes historiques.

Et pour la Nuit des musées, Céline Ghys nous fait l’honneur de sa présence.

Nous commencerons par suivre les traces du roman en découvrant lors d’une visite guidée, quelques détails architecturaux. Puis, un échange entre l’autrice et une médiatrice vous permettra de déceler le vrai du faux de cette enquête policière s’inspirant de l’Histoire.

Enfin, Céline Ghys partagera un temps de décidace et de discution avec le public lors d’un moment convivial.

Sur les pentes de la vallée de la Somme se dresse une majestueuse abbaye de près de 1400 ans d’histoire. Propriété du Conseil départemental de la Somme depuis 1972, elle accueille aujourd’hui un centre culturel qui a pour vocation d’être un point de convergence des disciplines et de promouvoir la création contemporaine, tous secteurs artistiques confondus.

L’équipe du centre propose également une saison culturelle de spectacles riche et variée. Concerts, théatre, One Man Show, évènements culturels, et bien d’autres activités liées au monde du spectacle.

Parking Free entrance – Upon registration Saturday 14 May, 16:30

On the slopes of the Somme Valley stands a majestic abbey of nearly 1400 years of history. Owned by the Conseil départemental de la Somme since 1972, it is now home to a cultural centre whose vocation is to be a point of convergence of disciplines and to promote contemporary creation, all artistic sectors combined. The centre team also offers a rich and varied cultural season of shows. Concerts, theaters, One Man Show, cultural events, and many other activities related to the performing world.

Céline Ghys, autora berckoise publicó en las Ediciones Nord Avril en el verano de 2021 su primera novela, «El Manuscrito perdido de Saint-Riquier». Se trata de una novela policíaca histórica entre los siglos IX y XXI con el punto común entre estas dos épocas muy distantes, el estuche de la abadía de St Riquier.

He aquí el synospys: una joven historiadora, Alice Lepelletier, llega de París para dar una conferencia, en la Abadía de Saint-Riquier, sobre Nithard, el nieto de Carlomagno. El mismo día, su antiguo profesor fue encontrado muerto en su casa. Es la única que identifica un símbolo sajón de la Edad Media en el cuerpo que indica que fue asesinado y que no murió de un simple ataque al corazón. Llegando a convencer a un capitán de policía, ella se lanza con él en un juego de pista en la búsqueda de la verdad. ¿Quién asesinó a su antiguo investigador? ¿Por qué? ¿Qué descubrió? Una verdad íntimamente ligada a la historia de un viejo monje benedictino del siglo IX, víctima de la guerra entre Carlomagno y el jefe Saxon Widukind. Al final de su búsqueda, Alice Lepelletier hará un descubrimiento que bien podría revolucionar todas nuestras certezas históricas.

Y para la Noche de los Museos, Céline Ghys nos honra con su presencia. Comenzaremos siguiendo las huellas de la novela descubriendo durante una visita guiada algunos detalles arquitectónicos. Luego, un intercambio entre la autora y una mediadora le permitirá descubrir la verdad de lo falso de esta investigación policial inspirada en la Historia. Por último, Céline Ghys compartirá un tiempo de decisión y conversación con el público en un momento agradable.

Entrada libre – Previa inscripción Sábado 14 mayo, 16:30

