Rencontre avec l’écrivaine Agnès Desarthe Château Orion

L’écrivaine Agnès Desarthe, nous présente son nouveau roman/récit, Le Château des Rentiers (L’Olivier) qui raconte le souvenir de ses grands-parents maternels installés à Paris et rescapés de la Shoah.

Dans son histoire personnelle, il y a les grands parents, juifs venus d’Europe centrale. Les voilà, ces grands parents, qui s’installent finalement quelques années après la guerre, dans un immeuble tout juste construit dans le 13 ème arrondissement de Paris. On est rue du Château des Rentiers, d’où le titre du livre. Leurs amis les plus anciens font de même et les rejoignent. Une sorte du phalanstère, un Shtetl anachronique et merveilleux, un monde à part, un voyage dans un temps oublié et un espace disparu c’est ce que va connaître la petite Agnès. Rendant visite à ses grands-parents. 0 0 EUR.

