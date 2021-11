Rencontre avec l’écrivain Nicolas Leclerc Les Rousses, 28 décembre 2021, Les Rousses.

Rencontre avec l’écrivain Nicolas Leclerc Les Rousses

2021-12-28 18:00:00 – 2021-12-28 19:30:00

Les Rousses Jura

Rencontre à la bougie avec L'écrivain Nicolas Leclerc, auteur de Thriller et de Roman Policier , ayant pour cadre le Haut Jura.

Rdv dans le petit restaurant d’alpage de »la loge à ponard » en plein cœur de la forêt du Risoux. Compter une vingtaine de minutes pour rejoindre L’équipe de la librairie des Rousses accompagnée de Nicolas Leclerc et ses écrits palpitants . Accessible uniquement à pied ou en ski de fond. Possibilité de réservé le repas auprès de la loge à ponard.

Lampe frontale, bonnes chaussures et courage seront indispensables.

Les Rousses

