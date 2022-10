Rencontre avec l’écrivain et philosophe Alain Jugnon, 19 octobre 2022, .

Rencontre avec l’écrivain et philosophe Alain Jugnon



2022-10-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-19

Une déclaration d’amour forte et émouvante adressée au philosophe Bernard Stiegler, pour qui la littérature était vivante et donc, d’abord et avant tout, création de soi.



À l’occasion de la sortie de son livre Aimer Stiegler. Le panseur sur scène, le philosophe et auteur nous présente une véritable déclaration une déclaration d’amour adressée à Bernard Stiegler, disparu brutalement à l’été 2020.



Dans ce livre polyphonique, se font entendre, outre celles du philosophe et de l’auteur, celles, tout aussi puissantes, de Stéphane Mallarmé et d’Antonin Artaud, que Stiegler appréciait tant. Il s’agit également d’un bel hommage rendu à la poésie et à la littérature en général.



À propos

Alain Jugnon est un écrivain qui philosophe et enseigne. Il a écrit pour le théâtre et publie des essais et des articles (sur Nietzsche, Artaud, Bataille, Debord, entre autres). Il dirige les Cahiers Artaud (éditions Les Cahiers) et la revue politique et poétique La Contre attaque.

Il se voit comme un nietzschéen de gauche critique.



Une proposition de Alphabetville.

[Librairie La Salle des Machines]

Rencontre littéraire et hommage au philosophe Bernard Stiegler.

