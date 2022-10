Rencontre avec l’écrivain Christophe Manon Marseille 3e Arrondissement, 24 novembre 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Rencontre avec l’écrivain Christophe Manon

41 rue Jobin Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhne Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

2022-11-24 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-24

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhne

Marseille 3e Arrondissement

Le poète Christophe Manon est en résidence à La Marelle en octobre et novembre 2022 pour son projet d’écriture Élégies mineures. Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer son travail en résidence aussi bien que son œuvre précédente.



Depuis une vingtaine d’années, le travail d’écriture de Christophe Manon a pris de multiples directions, multipliant notamment les collaborations avec des plasticien·ne·s, des photographes, des cinéastes et des musicien·ne·s. Élégies mineures est un travail d’exploration formelle. Christophe Manon a déjà publié une quinzaine de livres, à la fois de poésie et de fiction. Dans une sorte de continuité de cette expérience d’écriture, son projet de résidence propose d’expérimenter de nouvelles voies, d’explorer des ressources formelles inédites, de tenter de faire cohabiter de façon dynamique et sensible les qualités expressives de la prose et de la poésie.



Jusqu’ici, Christophe Manon a publié une vingtaine de livres. Il se produit régulièrement dans le cadre de lectures publiques, parfois en collaboration avec des musicien·ne·s.



Une proposition de La Marelle, Alphabetville et la Librairie La Salle des Machines.

[Librairie La Salle des Machines]

Rencontre avec l’auteur Christophe Manon actuellement en résidence d’écriture à La Marelle.

http://www.lafriche.org/

Friche Belle de Mai 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-13 par