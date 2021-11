Rencontre avec l’écrivain Alain Bron Margny-lès-Compiègne, 13 novembre 2021, Margny-lès-Compiègne.

Rencontre avec l’écrivain Alain Bron Margny-lès-Compiègne

2021-11-13 15:00:00 – 2021-11-13 17:00:00

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne

La Médiathèque Jean Moulin et la Librairie associative Graines de Mots vous invitent à rencontrer l’écrivain Alain Bron !

Lauréat de la Bourse de l’Aventure à l’âge de seize ans, Alain Bron part seul au Sahara et en revient riche d’expériences qui marqueront toute sa vie littéraire et professionnelle. Plus tard, il se passionnera pour la psychosociologie d’entreprise. Alain Bron a publié des essais, des nouvelles, des polars et des romans nommés et primés à plusieurs reprises. Parmi ses romans célèbres : Le fruit du doute, Maux fléchés ou encore le monde d’en bas. Il promeut par ailleurs les arts in situ (L’Art en chemin dans l’Oise) et préside une compagnie théâtrale. Il est sociétaire de la Société des Gens De Lettres.

Inscription obligatoire. Public adulte. Sur présentation du pass sanitaire dès l’âge de 12 ans.

mediatheque@margnylescompiegne.fr +33 3 44 36 31 55 http://www.mediatheque-margnylescompiegne.fr/

Alain Bron

Margny-lès-Compiègne

