Rencontre avec Léa Murawiec Bressuire, 12 janvier 2023, Bressuire . Rencontre avec Léa Murawiec 8 place du 5 mai Médiathèque Bressuire Deux-Sèvres Médiathèque 8 place du 5 mai

2023-01-12 20:00:00 – 2023-01-12 21:30:00

Médiathèque 8 place du 5 mai

Bressuire

Deux-Sèvres EUR Venez rencontrer Léa Murawiec, auteure de la bande-dessinée « Le Grand Vide » sélectionnée pour le Prix Bib’en Bulles.

Ados et adultes – Réservation conseillée. +33 5 49 65 29 27 Alain François

Médiathèque 8 place du 5 mai Bressuire

