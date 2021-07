CransacCransac Cransac Cransac Aveyron, Cransac Rencontre avec le vigneron « Mine de Vin » Cransac Cransac CransacCransac Catégories d’évènement: Aveyron

Venez rencontrer le vigneron « Mine de vin », petit vignoble cransacois et dégustez son vin. Vous pourrez également vous faire plaisir en rapportant chez vous un souvenir Mine de Vin ! Entrée gratuite. Réservation obligatoire jusqu’à la veille. Office de Tourisme et du Thermalisme 05.65.63.06.80 tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/ Rencontre avec le vigneron « Mine de Vin » Office de Tourisme et du Thermalisme – Cransac-Les-Thermes – 16h30

