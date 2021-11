Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Rencontre avec le Saint-Nicolas et son âne Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Rencontre avec le Saint-Nicolas et son âne Niederbronn-les-Bains, 5 décembre 2021, Niederbronn-les-Bains. Rencontre avec le Saint-Nicolas et son âne Niederbronn-les-Bains

2021-12-05 14:00:00 – 2021-12-05 17:00:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Le Saint Nicolas explorera les rues de la ville accompagné de son fidèle ami l’âne, aussi appelé Sam. Il sera à la recherche des enfants les plus sages afin de leur offrir quelques gourmandises de Noël comme les fameux mannele, ou encore des clémentines. Accompagné de son fidèle ami l’âne, le Saint Nicolas sillonnera les rues de la ville et récompensera les enfants sages. Le Saint Nicolas explorera les rues de la ville accompagné de son fidèle ami l’âne, aussi appelé Sam. Il sera à la recherche des enfants les plus sages afin de leur offrir quelques gourmandises de Noël comme les fameux mannele, ou encore des clémentines. Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains