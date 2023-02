Rencontre avec le reporter Samuel Forey au Divan Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rencontre avec le reporter Samuel Forey au Divan Librairie Le Divan, 16 février 2023, Paris. Le jeudi 16 février 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Nous sommes ravis d’accueillir Samuel Forey à l’occasion de la parution de son nouveau livre “Les Aurores incertaines” aux éditions Grasset. Pourquoi devenir reporter de guerre ? Qu’est-ce qui pousse à partir ? Samuel Forey, journaliste, prix Albert Londres en 2017 pour son travail à Mossoul, donne sa réponse dans son livre.

Un magnifique récit, qui mêle la grande histoire et le chemin intime : au cœur du Moyen-Orient qu’on n’avait jamais ainsi raconté.

Correspondant de guerre Samuel Forey s'inscrit dans la lignée de Malaparte, Malraux et Orwell : tout est vécu, et rapporté avec force.Reporter et journaliste indépendant, Samuel Forey a notamment travaillé pour Le Point, Télérama, Libération, Le Figaro. Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Laurent Van der Stockt

