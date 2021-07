Saint-Denis Médiathèque centre-ville de Saint-Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Rencontre avec le relieur Peter Caine Médiathèque centre-ville de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque vous invite à rencontrer Peter Caine, artisan-relieur à Saint-Denis. Que vous soyez bibliophile ou simplement amateur de beaux livres, venez découvrir les différents styles de reliures, un art qui n’a cessé d’évoluer avec l’arrivée de nouvelles techniques et matières. Ce tour d’horizon sera suivi d’un atelier au cours duquel vous pourrez fabriquer vous même un livret à emporter.

Entrée Libre

Conférence de Peter Cane, artisan-relieur à Saint-Denis suivi d'un atelier participatif. Médiathèque centre-ville de Saint-Denis 4 place de la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

