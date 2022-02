Rencontre avec le réalisateur (sous réserve) : Viens je t’emmène Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Rencontre avec le réalisateur (sous réserve) : Viens je t’emmène Cinéma Le Trianon, 6 mars 2022, Romainville. Rencontre avec le réalisateur (sous réserve) : Viens je t’emmène

Cinéma Le Trianon, le dimanche 6 mars à 19:00

A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d'Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d'une attaque terroriste, Selim, un jeune…

Cinéma Le Trianon
Place Carnot, Romainville, France

2022-03-06T19:00:00 2022-03-06T21:00:00

