**Séance spéciale : Rencontre avec le réalisateur** **NOUS TOUS** **de Pierre Pirard** **2021 | 1h50 | VOSTFR** “Et si, loin des crispations autour des questions identitaires et de la peur de “l’autre”, nous montrions d’autres réalités ? Et si, nous racontions des histoires de citoyens audacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les relations sociales, la culture, le travail… et ce malgré les difficultés et tensions existantes. Et si, grâce à ces récits glanés aux quatre coins de la planète, nous commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde multi identitaire harmonieux de demain ? Et si, nous y prenions tous part ?”

Plein tarif – 5.50€ Tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiants, collégiens, lycéens, seniors, bénéficiaires du RSA) – 4.50€ Tarif -14 ans – 3.00€

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing Nord



