Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Rencontre avec le réalisateur : Liban 1982 Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis

Rencontre avec le réalisateur : Liban 1982 Cinéma Le Trianon, 18 novembre 2021, Romainville. Rencontre avec le réalisateur : Liban 1982

Cinéma Le Trianon, le jeudi 18 novembre à 16:45

Lorsque Wissam, onze ans, décide de dire à sa camarade de classe qu’il l’aime, il est confronté à une invasion qui menace de les séparer définitivement. Cette histoire de premier a… Festival du film franco-arabe – Avant-première Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T16:45:00 2021-11-18T18:45:00

Détails Catégories d’évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cinéma Le Trianon Adresse Place Carnot, Romainville, France Ville Romainville lieuville Cinéma Le Trianon Romainville