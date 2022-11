Rencontre avec le réalisateur Jacques Lœuille Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec le réalisateur Jacques Lœuille Bibliothèque Georges Brassens, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou sur la page de

Rencontre avec le réalisateur Jacques Lœuille et projection du film « Birds of America » (extraits). « Au début du XIXème siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national. » Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-georges-brassens-1733 01 53 90 30 30 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr https://bibliocite.fr/evenements/rencontre-avec-le-realisateur-jacques-loeuille/

Birds of America / Jacques Loeuille Birds of America / Jacques Loeuille

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Georges Brassens Adresse 38 rue Gassendi Ville Paris lieuville Bibliothèque Georges Brassens Paris Departement Paris

Bibliothèque Georges Brassens Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec le réalisateur Jacques Lœuille Bibliothèque Georges Brassens 2022-11-18 was last modified: by Rencontre avec le réalisateur Jacques Lœuille Bibliothèque Georges Brassens Bibliothèque Georges Brassens 18 novembre 2022 Bibliothèque Georges Brassens Paris Paris

Paris Paris