Cinéma Le Trianon, le lundi 15 novembre à 16:30

Après une longue absence, Jana, une jeune femme, revient soudainement à Beyrouth. Elle renoue avec la vie familière, mais désormais étrange, qu’elle avait quittée. Festival du film franco-arabe – Avant-première Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T16:30:00 2021-11-15T18:30:00

