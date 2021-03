Rencontre avec le réalisateur Fabrice du Welz Forum des images, 25 mars 2021-25 mars 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 mars 2021

de 20h à 21h30

gratuit

Rencontre exceptionnelle et inédite avec le réalisateur Fabrice du Welz (« Calvaire », « Vinyan », « Alleluia » « Message from the King »…). Accessible à tous via une diffusion en ligne et gratuite !

Celui qui travaillait ses premiers courts métrages tout en collaborant avec Canal+ sur l’écriture des séquences humoristes de « La Grande Famille » est aujourd’hui un des plus grands cinéastes de genre !

Avec Calvaire, son premier long métrage sélectionné à la Semaine de la critique du festival de Cannes 2005, le réalisateur belge Fabrice du Welz s’introduit dans le cinéma d’horreur et d’épouvante. Il porte ensuite sur grand écran les plus grands comédiens du cinéma franco-belge comme Gérard Lanvin, Joeystarr, Benoît Poelvoorde ou encore Emmanuelle Béart. Sa caméra se déplace même outre-Atlantique lorsqu’il réalise en 2016 Message from the King, un thriller avec Chadwick Boseman et Luke Evans.

Le jeudi 25 mars à 20h, Fabrice du Welz rencontre les étudiants de l’université Paris Panthéon-Sorbonne en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, autour du thème « Ces Belges qui font le cinéma ».

Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001

