Rencontre avec le producteur du film : Même les souris vont au paradis Cinéma Le Trianon, 26 juin 2021-26 juin 2021, Romainville.

Cinéma Le Trianon, le samedi 26 juin à 14:30

C’est l’histoire de deux ennemis mortels : une petite souris et un renard, qui après un malencontreux accident, se retrouvent au paradis. Ils ont perdu leurs instincts et deviennent les meilleurs amis du monde.Ils souhaiteraient rester ensemble en revenant sur terre, mais ils renaissent dans la peau de l’autre. Leur amitié sera assez forte pour surmonter ce qui paraît impossible.Le film Même les Souris vont au Paradis parle d’espoir, c’est une quête d’amour et de courage. Mais il est aussi question de surmonter les préjugés et les blessures anciennes. C’est l’histoire de deux marginaux, qui ne correspondent pas à ce qu’on attend d’eux et qui traversent le monde de manière plutôt inhabituelle : toujours en retard ou en avance, passant par des chemins de traverse et comptant sur la chance, plutôt qu’en respectant les règles. C’est peut-être la raison pour laquelle dans ce monde immense, ils finissent par se rencontrer, bien qu’aucun d’eux ne l’ait souhaité au départ. Seuls, ils sont très vulnérables, mais quand ils se tiennent par les pattes, ils peuvent révolutionner le monde, le paradis, et peut-être même changer les lois de la nature.

Festival Les Enfants font leur cinéma – Après le film, le producteur du film, Alexandre Charler, sera présent pour vous présenter les personnages principaux de ce film en volume : les marionnettes…

Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France



