Rencontre avec le poète oulipien Ian MONK Médiathèque municipale Prosper Mérimée Montmorillon, mardi 19 mars 2024.

Rencontre avec le poète oulipien Ian MONK Rencontre publique, lecture et discussion avec Ian MONK animée par Dominique Moncond’huy. Mardi 19 mars, 18h00 Médiathèque municipale Prosper Mérimée Entrée libre et gratuite

IAN MONK : poète et traducteur britannique né en 1960 à Londres, il entre à l’OULIPO en 1998, à la suite d’un travail avec Harry Mathews. Il a publié notamment chez Cambourakis (Plouk Town en 2011 et Vers de l’infini en 2017) et aux éditions mille univers à Bourges (Twin Towers, 2015). Il s’est produit avec le groupe de rock The Outsiders, et il a donné des lectures / performances aussi bien en France qu’à Londres, Bruxelles, Berlin, Luxembourg, Los Angeles ou New York. Il a publié en anglais et en français. Il a aus- si traduit entre autres Georges Perec, Raymond Roussel, Jacques Roubaud ou Hugo Pratt.

L’OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle) est un groupe fondé en 1960 par le mathématicien Fran- çois Le Lionnais et l’écrivain et poète Raymond Queneau. Il se propose d’explorer les potentialités de la littérature à travers des jeux d’écriture, des contraintes mathématiques imposées à la langue pour stimuler la démarche créative. Les fondateurs se décrivent volontiers comme des « rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir ».

Médiathèque municipale Prosper Mérimée 9 avenue Pasteur – 86500 Montmorillon

