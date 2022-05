RENCONTRE AVEC LE POETE AMIR PARSA LECTURE À TROIS VOIX Bibliothèque Marguerite Audoux Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

RENCONTRE AVEC LE POETE AMIR PARSA LECTURE À TROIS VOIX Bibliothèque Marguerite Audoux, 9 juin 2022, Paris. Le jeudi 09 juin 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit au 01 44 78 55 20

A l’occasion du Marché de la Poésie, Amir Parsa, écrivain new-yorkais dialoguera autour de sa nouvelle oeuvre en 2 volumes avec Dominique Labays. L’entretien sera suivi d’une lecture performative à trois voix avec Amir Parsa, Michelle Siboun et Dominique Reignier. LÏTTÉRÃ MÛNDÌ LE GRAND MANIFESTE DE LA LITTÉRATURE MONDIALE C’est un projet fou, une entreprise visionnaire. Un espoir qui bouscule, une idée pionnière, une proposition vraiment révolutionnaire. Avec Lïttérãmûndì, le poète Amir Parsa jette les bases d’une nouvelle littérature mondiale. Un mode inédit d’expression déferle emportant les mots archaïques, les clivages dépassés, les genres contraignants. Et voici que surgit une littérature sans frontières, ni géographiques, ni physiques, ni créatives, ni spirituelles. En deux volumes (L’œuvre indomptée, La nouvelle épopée) il agite, bouscule, met sans dessus-dessous, les langues différentes, les approches divergentes, les migrations et les mouvements. Une aventure perpétuelle. Laissez passer le flux bouillonnant de l’écriture, celle du monde, celle de demain. « LA DÉSINTÉGRATION DES MOTS VA CHAUFFER LE POULAILLER » Amir Parsa est un poète provocateur, un scribe visionnaire. Il est né en Iran, il vit à New York, mais il n’est jamais en place. Il joue avec les lieux, il joue avec les langues (le farsi, l’anglo-américain, l’espagnol, le français). Historien des arts, de la philosophie, de la littérature, il enseigne aujourd’hui à Pratt Institute, mais a toujours mêlé collaborations universitaires et terrains d’aventure, de Columbia au MoMA, du travail social à la School of Art and design. Performances, gueuloirs d’avant-garde, ses textes résonnent d’un continent à l’autre. Une grande partie de son œuvre est en français. Il a publié plus de dix titres aux éditions Caractères. Les éditions Caractères seront présentes au Marché de la poésie qui se tiendra du mercredi 8 juin au dimanche 12 juin place Saint Sulpice, Paris 6 ème. Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

3 : Arts et Métiers (Paris) (289m) 75 : Square du Temple (Paris) (93m)

Contact : 01 44 78 55 20 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://b-m.facebook.com/marguerite.audoux/ https://b-m.facebook.com/marguerite.audoux/

