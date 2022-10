Rencontre avec le plancton

2022-11-02 – 2022-11-02 Découvrez le minuscule monde du plancton présent dans une goutte d’eau !

Plongez dans l’océan à leur rencontre grâce aux outils de notre malle pédagogique et ludique (microscopes, réalité virtuelle et réalité augmentée).

A partir de 7 ans

