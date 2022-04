RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE PATRICE ROUHAUD Saint-Gaudens, 30 avril 2022, Saint-Gaudens.

RENCONTRE AVEC LE PHOTOGRAPHE PATRICE ROUHAUD OFFICE DE TOURISME GALERIE PHOTOS 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens

2022-04-30 18:00:00 – 2022-04-30 OFFICE DE TOURISME GALERIE PHOTOS 2 Rue Adolphe Thiers

Saint-Gaudens Haute-Garonne Saint-Gaudens

Art éphémère

La pratique du stone balance, ce courant du land art aussi appelé « fleur de pierre » au Japon ( « ishihana » / ?? ).

Cela consiste à faire tenir en équilibre un édifice de pierres, sans autre artifice que ses mains. La dextérité finit par s’améliorer et permet d’ambitionner une esthétique plus aboutie. La persévérance et la concentration permettent de réaliser des équilibres de pierres aériens et improbables …. Trouver harmonie et équilibre au sens propre comme au figuré.

Venez à la rencontre d’un photographe nature …

Pulstone vous propose ses créations de stone balance et photographies d’art, réalisée en bigorre dans les Pyrénées. stone balance, photography, art.

Galerie photos Office de Tourisme / gratuit

“Pulstone” photographie / Stone balance

Rencontre et échange

+33 5 61 94 77 61 http://www.tourisme-stgaudens.com/

Art éphémère

La pratique du stone balance, ce courant du land art aussi appelé « fleur de pierre » au Japon ( « ishihana » / ?? ).

Cela consiste à faire tenir en équilibre un édifice de pierres, sans autre artifice que ses mains. La dextérité finit par s’améliorer et permet d’ambitionner une esthétique plus aboutie. La persévérance et la concentration permettent de réaliser des équilibres de pierres aériens et improbables …. Trouver harmonie et équilibre au sens propre comme au figuré.

Venez à la rencontre d’un photographe nature …

Pulstone vous propose ses créations de stone balance et photographies d’art, réalisée en bigorre dans les Pyrénées. stone balance, photography, art.

Galerie photos Office de Tourisme / gratuit

©PULSTONE

OFFICE DE TOURISME GALERIE PHOTOS 2 Rue Adolphe Thiers Saint-Gaudens

dernière mise à jour : 2022-04-22 par