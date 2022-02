Rencontre avec le photographe Patrice Mariolan Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus Catégories d’évènement: Landes

Saint-Michel-Escalus

Rencontre avec le photographe Patrice Mariolan Saint-Michel-Escalus, 18 mars 2022, Saint-Michel-Escalus. Rencontre avec le photographe Patrice Mariolan Saint-Michel-Escalus

2022-03-18 19:00:00 – 2022-03-18 22:00:00

Saint-Michel-Escalus Landes Saint-Michel-Escalus Le photographe animalier Patrice Mariolan, accompagné des Éditions Passiflore, viendra présenter son ouvrage “Plumes”.

Au programme de la soirée :

– projection de film

– lecture de quelques contes

– échanges autour d’un verre

– exposition des photographies du livre jusqu’au dimanche. Le photographe animalier Patrice Mariolan, accompagné des Éditions Passiflore, viendra présenter son ouvrage “Plumes”.

Au programme de la soirée :

– projection de film

– lecture de quelques contes

– échanges autour d’un verre

– exposition des photographies du livre jusqu’au dimanche. +33 5 58 48 77 01 Le photographe animalier Patrice Mariolan, accompagné des Éditions Passiflore, viendra présenter son ouvrage “Plumes”.

Au programme de la soirée :

– projection de film

– lecture de quelques contes

– échanges autour d’un verre

– exposition des photographies du livre jusqu’au dimanche. Mairie SME

Saint-Michel-Escalus

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Michel-Escalus Autres Lieu Saint-Michel-Escalus Adresse Ville Saint-Michel-Escalus lieuville Saint-Michel-Escalus Departement Landes

Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-escalus/

Rencontre avec le photographe Patrice Mariolan Saint-Michel-Escalus 2022-03-18 was last modified: by Rencontre avec le photographe Patrice Mariolan Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus 18 mars 2022 Landes Saint-Michel-Escalus

Saint-Michel-Escalus Landes