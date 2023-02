Rencontre avec le photographe de plateau Christophe Brachet, pour célébrer la sortie du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu » (sur réservation) Salle de l’escoure Lacanau Catégories d’Évènement: Gironde

Lacanau

Rencontre avec le photographe de plateau Christophe Brachet, pour célébrer la sortie du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu » (sur réservation) Salle de l’escoure, 18 février 2023, Lacanau . Rencontre avec le photographe de plateau Christophe Brachet, pour célébrer la sortie du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu » (sur réservation) Place de l’Europe Salle de l’escoure Lacanau Gironde Salle de l’escoure Place de l’Europe

2023-02-18 18:30:00 – 2023-02-18 21:00:00

Salle de l’escoure Place de l’Europe

Lacanau

Gironde Pour célébrer la sortie du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », une exposition des photos du tournage est installée.

Ces photos sont généreusement proposée par Christophe BRACHET, photographe de plateau de cinéma, métier qui met en lumière les somptueux détails des costumes et décors….et les acteurs qui les portent.

L’artiste sera présent pour présenter son métier et son travail lors du dernier film de Guillaume Canet.

Vous pourrez poser toutes vos questions sur ce sujet passionnant !

Rencontre suivie d’un cocktail, en préambule de la projection du film à 21h. Pour célébrer la sortie du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », une exposition des photos du tournage est installée.

Ces photos sont généreusement proposée par Christophe BRACHET, photographe de plateau de cinéma, métier qui met en lumière les somptueux détails des costumes et décors….et les acteurs qui les portent.

L’artiste sera présent pour présenter son métier et son travail lors du dernier film de Guillaume Canet.

Vous pourrez poser toutes vos questions sur ce sujet passionnant !

Rencontre suivie d’un cocktail, en préambule de la projection du film à 21h. +33 5 56 03 83 03 Christophe Brachet et Mairie Lacanau

Salle de l’escoure Place de l’Europe Lacanau

dernière mise à jour : 2023-02-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Lacanau Gironde Salle de l'escoure Place de l'Europe Ville Lacanau lieuville Salle de l'escoure Place de l'Europe Lacanau Departement Gironde

Lacanau Lacanau Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lacanau /

Rencontre avec le photographe de plateau Christophe Brachet, pour célébrer la sortie du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu » (sur réservation) Salle de l’escoure 2023-02-18 was last modified: by Rencontre avec le photographe de plateau Christophe Brachet, pour célébrer la sortie du film « Astérix et Obélix : l’empire du milieu » (sur réservation) Salle de l’escoure Lacanau 18 février 2023 Gironde Place de l'Europe Salle de l'Escoure Lacanau Gironde Salle de l'Escoure Lacanau

Lacanau Gironde