Rencontre avec le Père Noël Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains

Rencontre avec le Père Noël Niederbronn-les-Bains, 26 novembre 2022, Niederbronn-les-Bains. Rencontre avec le Père Noël

Place du bureau central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2022-11-26 – 2022-12-18 Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin Faites la rencontre du Père Noël dans la Maison du Père Noël. Vous y découvrirez à l’intérieur son atelier de fabrication traditionnel, des jouets en bois, une montagne de cadeaux et son sapin. Faites la rencontre du Père Noël dans sa maison. Vous y découvrirez à l’intérieur son atelier de fabrication traditionnel, des jouets en bois, des cadeaux et son sapin. Niederbronn-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederbronn-les-Bains Autres Lieu Niederbronn-les-Bains Adresse Place du bureau central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin Ville Niederbronn-les-Bains lieuville Niederbronn-les-Bains Departement Bas-Rhin

Rencontre avec le Père Noël Niederbronn-les-Bains 2022-11-26 was last modified: by Rencontre avec le Père Noël Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 26 novembre 2022 Bas-Rhin Niederbronn-les-Bains Place du bureau central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin