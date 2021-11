Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges RENCONTRE AVEC LE PERE NOEL Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

2021-12-08 15:00:00 – 2021-12-08 17:00:00

Gérardmer Vosges Gérardmer Petit cadeau offert par le père noël à chaque enfant. Maison du père noël à côté de la fontaine. Dépose ta lettre et ton dessin dans la “Santa Box”. gerardmer.animation@gmail.com +33 6 18 64 33 47 Ville de Gérardmer

