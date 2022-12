Rencontre avec le Père Noël | Château de Monbazillac Monbazillac, 24 décembre 2022, Monbazillac Monbazillac.

Rencontre avec le Père Noël | Château de Monbazillac

Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac Dordogne

2022-12-24 – 2022-12-24

Le Bourg Château de Monbazillac

Monbazillac

Dordogne

Monbazillac

Venez vivre un après-midi enchanté au Château de Monbazillac et découvrez-le comme vous ne l’avez jamais vu ! Les salles seront décorées, notre Pavillon des Arômes se transformera en maison du Père Noël et de nombreuses animations raviront petits et grands enfants !

Le château propose des rencontres avec le Père Noël en personne (du 21 au 24 décembre) et un espace de boissons chaudes, crêpes…

Le château sera fermé le 25 décembre

+33 5 53 61 52 52

