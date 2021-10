Hochfelden Hochfelden Bas-Rhin, HOCHFELDEN Rencontre avec le Père Noël à la Villa Météor Hochfelden Hochfelden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rencontre avec le Père Noël à la Villa Météor Hochfelden, 5 décembre 2021, Hochfelden. Rencontre avec le Père Noël à la Villa Météor 2021-12-05 14:00:00 – 2021-12-26 18:00:00

Hochfelden Bas-Rhin Hochfelden Le Père Noël sera exceptionnellement à la Villa Météor tous les dimanches après-midi, viens le rencontrer et lui parler ! +33 3 88 02 22 44

