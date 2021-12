La baule escoublac 31 place du Maréchal Leclerc 44500 La baule escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Rencontre avec le Père-Noël 31 place du Maréchal Leclerc 44500 La baule escoublac La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

du samedi 18 décembre au vendredi 24 décembre à 31 place du Maréchal Leclerc 44500 La baule escoublac

Rencontre avec le Père-Noël. Séance photo et distribution de friandises les 18, 19, 22 et 24 Décembre de 15h30 à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T15:30:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-19T15:30:00 2021-12-19T17:00:00;2021-12-22T15:30:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-24T15:30:00 2021-12-24T17:00:00

