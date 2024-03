Rencontre avec le père hôtelier del’abbaye de Fontgombault Fontgombault, mardi 16 juillet 2024.

Venez rencontrer le père hôtelier pour découvrir la vie monacale et les différentes vies du monument.

L’abbaye bénédictine de Fontgombault, fondée en 1091, sortit très éprouvée des guerres de religion. Dissoute en 1786, elle fit l’objet d’une restauration radicale, avec reconstruction de la nef dans la seconde moitié du 19ème siècle. rachetée en 1905 par le philanthrope Louis Bonjean, elle hébergea notamment une boutonnerie coopérative. L’abbaye abrite depuis 1948 une communauté de bénédictins. pour vous imprégner de l’atmosphère du lieu, la visite commencera par l’office de none (1/4 d’heure), suivie d’une présentation vidéo de l’histoire de l’abbaye et d’une rencontre avec le père hôtelier. Enfin, après la découverte de la cité ouvrière où logeaient les ouvriers de la boutonnerie, vous pourrez terminer la discussion autour d’une dégustation des produits de l’abbaye. 55 5 EUR.

