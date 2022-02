Rencontre avec le Parc National des Pyrénées Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Rencontre avec le Parc National des Pyrénées ——————————————– ### A partir de 7 ans, rencontre avec des agents du Parc.. Le Parc national des Pyrénées? Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises? Vous en avez sans doute entendu parler. Mais finalement, que représentent ces espaces? Comment sont-ils gérés? Que peut-on y voir? Nous vous proposons de venir rencontrer des agents de ces parcs naturels afin qu’ils vous expliquent les particularités et les richesses de ces lieux où la nature a une importance capitale. Crédit photo : Parc National des Pyrénées Nous vous proposons de venir rencontrer des agents des Parcs National des Pyrénées ! Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

