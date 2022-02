Rencontre avec le Parc national de la Vanoise Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Bourg-Saint-Maurice Savoie Dans le cadre du projet Birdski visant à mieux connaître et protèger le Tétra Lyre, un expert du Parc national de la Vanoise dévoile le secret de cette espèce protégée. contact@lesarcs-peiseyvallandry.ski +33 4 79 04 24 00 https://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski/ Départ Arpette – Arc 1800 Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

