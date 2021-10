Rencontre avec Le Pacte pour la Transition La Maison des solidarités, 4 novembre 2021, Arcueil.

La Maison des solidarités, le jeudi 4 novembre à 19:00

L’Amap vous invite à venir découvrir le Groupe Citoyen “Le Pacte pour la transition” lors de sa distribution le jeudi 4 Novembre de 19h à 20h30. ———————————————————————————————————————————————— En vue de la rencontre du _Pacte pour la transition_ avec le Maire d’Arcueil afin de faire un bilan sur les propositions prisent lors de la campagne miniciaple : samedi 20 novembre, l’équipe du pacte pour la transition viendra présenter sa démarche lors de la distribution de l’amap. le projet : Lancé à l’occasion des élections municipales 2020, le Pacte pour la Transition propose aux citoyen·nes et aux élu·es locaux de s’engager, à travers 3 grands principes et 32 mesures concrètes, à œuvrer ensemble pour des communes plus écologiques, solidaires et démocratiques. Porté par le Collectif pour une Transition Citoyenne aux côtés d’une soixantaine d’organisations et de milliers de citoyen·nes engagé·es, le Pacte s’ancre dans la conviction que l’échelle locale est primordiale pour la réalisation de la transition, et que les habitantes et habitants en sont les acteurs essentiels. Ces [32 mesures](https://www.pacte-transition.org/#mesures), co-rédigées avec un comité d’expert·es, s’accompagnent de fiches techniques documentées, comprenant notamment des retours d’expérience de collectivités afin d’accompagner au mieux les habitant·es et les élu·es locaux dans la co-construction des territoires de demain. Cette rencontre est ouverte à tous. [https://www.pacte-transition.org/](https://www.pacte-transition.org/)

Proposé par l’amap les paniers d’Arcueil

La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



