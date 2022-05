Rencontre avec le musée de Thouars Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rencontre avec le musée de Thouars Parthenay, 8 juin 2022, Parthenay. Rencontre avec le musée de Thouars Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay

2022-06-08 15:30:00 – 2022-06-08 16:30:00 Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint Jacques

Pour l'exposition "Couleur bleue", les différents musées du département des Deux-Sèvres se sont prêtés des objets pour compléter leurs expositions. Sébastien Maurin, responsable du musée Henri Barré de Thouars, vient à votre rencontre au musée de Parthenay pour parler des objets prêtés par Thouars, ainsi que de l'exposition Rouge et Noir présentée dans son musée jusqu'au 2 octobre 2022.

Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin 1 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

