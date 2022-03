Rencontre avec le journaliste Hervé Kempf Librairie Durance, 16 mars 2022, Nantes.

2022-03-16

Horaire : 19:00 20:30

Sur réservation au 02 40 48 68 79 ou par mail à animations@librairiedurance.fr

Depuis une trentaine d’années, le journaliste Hervé Kempf multiplie les essais et les enquêtes pour alerter les consciences à la question écologique. Ses textes sont autant de pierres à un même édifice et aboutissent à la nécessité d’un écologisme de combat prêt à “gagner ici, perdre là, avancer millimètre par millimètre”. Car pour faire face aux défis, il ne faut rien moins que s’atteler à la fois à l’économie et aux modes de production, à la question sociale et aux inégalités de distribution, à la politique, à la technique ou encore aux relations entre les pays. Autant dire qu’à travers le bouleversement climatique, le saccage de la biodiversité ou le pillage des sols, c’est de la société elle-même qu’il y va, société dans laquelle nous vivons et celle que nous voulons. Et c’est pour nous aiguiller vers un monde désirable que le rédacteur en chef de Reporterre, un média indépendant dédié à l’écologie, vient échanger sur son dernier opus, “Que crève le capitalisme”.

