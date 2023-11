Rencontre avec le duo de mangakas Russkey Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre avec le duo de mangakas Russkey Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 10h30 à 11h30

Tout public. gratuit Entrée libre dans la limite des places disponibles Vous rêvez de rencontrer un mangaka japonais ? Ce n'est pas un mangaka mais deux que nous vous proposons de rencontrer ! Venez nombreux pour échanger avec Nobu et Ao qui forment le duo Russkey autour de leur adaptation manga des Trois mousquetaires ! Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

© Russkey (Ao&Nobu) Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Adresse 66 rue des Couronnes Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris latitude longitude 48.8701419787808,2.3851650819573

