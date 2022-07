RENCONTRE AVEC LE DESIGNER NICOLAS VERSCHAEVE Meisenthal Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

RENCONTRE AVEC LE DESIGNER NICOLAS VERSCHAEVE Meisenthal, 3 juillet 2022, Meisenthal. RENCONTRE AVEC LE DESIGNER NICOLAS VERSCHAEVE

Place Robert Schuman Site verrier de Meisenthal Meisenthal Moselle Site verrier de Meisenthal Place Robert Schuman

2022-07-03 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-03 17:30:00 17:30:00

Site verrier de Meisenthal Place Robert Schuman

Meisenthal

Moselle Meisenthal RENCONTRE AVEC LE DESIGNER NICOLAS VERSCHAEVE

DIMANCHE 3 JUILLET À 16H / ACCÈS LIBRE

Le designer Nicolas Verschaeve vous accompagne à la découverte de son travail mené en collaboration avec les verriers du Centre International d’Art Verrier (CIAV). Il présentera une sélection de pièces parmi celles produites lors de sa résidence, regroupées au sein de l’exposition «Sillages», visible dans la Galerie du CIAV.

16h / Rendez-vous dans la cour intérieure du Site Verrier, au pied de la cheminée.

16h15-17h / Visite de l’exposition «Sillages» et démonstration de soufflage d’une des pièces de la collection « Sillages» .

17h-17h30 / Au sein de la boutique du Site Verrier, lancement et présentation de l’ouvrage «Sillages» édité par le Ciav et découverte de la collection d’objets éponymes, fabriqués en série limitée et proposés à la vente.

Accès libre

Jauge limitée

Réservation conseillée : reservation@site-verrier-meisenthal.fr / 03 87 96 91 51 reservation@site-verrier-meisenthal.fr +33 3 87 96 91 51 http://www.site-verrier-meisenthal.fr/ Site verrier de Meisenthal Place Robert Schuman Meisenthal

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Meisenthal Adresse Meisenthal Moselle Site verrier de Meisenthal Place Robert Schuman Ville Meisenthal lieuville Site verrier de Meisenthal Place Robert Schuman Meisenthal Departement Moselle

Meisenthal Meisenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meisenthal/

RENCONTRE AVEC LE DESIGNER NICOLAS VERSCHAEVE Meisenthal 2022-07-03 was last modified: by RENCONTRE AVEC LE DESIGNER NICOLAS VERSCHAEVE Meisenthal Meisenthal 3 juillet 2022 Place Robert Schuman Site verrier de Meisenthal Meisenthal Moselle

Meisenthal Moselle