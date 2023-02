Rencontre avec le conteur Dominique Bauer Place du Docteur Cayla, 12 février 2023, Bergerac .

Rencontre avec le conteur Dominique Bauer

2023-02-12 11:00:00 – 2023-02-12 18:00:00

Dominique Bauer, conteur aguerri et figure de Monflanquin, vous présentera ses 5 livres et les dédicacera.

Toute sa vie, Dominique Bauer a été très attentif à la beauté, il est devenu amateur d’art et visite régulièrement de nombreuses galeries.

Il vit à Monflanquin depuis vingt-cinq ans et il écrit depuis toujours. Sa plume est alerte, franche et sans détour ! Son style est pétillant.

Son regard aiguisé et son choix du détail le mènent sur des sentiers où l’émotion se conjugue parfois avec humour, d’autres fois avec dureté.

Les mots sont précis et choisis, offerts au lecteur qui sourit, sursaute et savoure cette écriture si dynamique.

En retraite depuis quelques années, il s’est engagé dans la publication avec allégresse !

+33 6 80 31 09 56

Galerie Benedicte Giniaux

