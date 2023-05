Rencontre avec le compositeur Olivier Calmel Médiathèque Hélène Berr, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Olivier Calmel présentera son œuvre et fera entendre des extraits choisis de certaines de ses compositions.

Il donnera également son point de vue sur les enjeux actuels du métier de compositeur, en relatant comment les créations musicales sont jouées et se font connaître.

Un rendez-vous qui prolonge notre cycle des Rencontres musicales contemporaines.

Composer au 21e

siècle : anachronisme, jeu, utopie ?

Olivier Calmel

est un compositeur, orchestrateur et pianiste interprété par de nombreux

solistes et orchestres, lauréat de plusieurs concours et distinctions : Grand

prix Sacem de la musique symphonique, Grand Prix International Académie Charles

Cros, Prix de composition au Concours national de jazz de la Défense, Premier

Prix Festival Jazz à Vannes, Jerry Goldsmith Award. Des commandes sont à

l’origine de la plupart de ses œuvres, notamment du Philharmonique de Radio

France, Orchestre national d’Île-de-France, Opéra de Massy, Orchestre National

de Bretagne, Maîtrise de Radio France, OSR et bien d’autres.

Ses œuvres sont notamment interprétées au Théâtre du

Châtelet, Salle Pleyel, Philharmonie de Paris, Auditorium de Radio France,

Théâtre de la Ville, Grand T de Nantes, Opéra de Rennes, … ainsi qu’aux

États-Unis, en Europe (Londres, Lisbonne, Genève, Lausanne, Annemasse,

Innsbruck, Zagreb National Theatre, Dnipro Academic Opera and Ballet Theater),

en Asie (Pékin, Pingtung, Tokyo, Osaka, Nagoya…).

Il compose la musique de documentaires, courts et moyens

métrages, films d’animation et institutionnels. En tant que pianiste il se

produit dans de nombreuses salles et festivals (Châtelet, Jazz à Vannes, Musiques au Présent,

Festival Klasik, etc.) et partage ses

activités entre des commandes pour des solistes, des ensembles contemporains et

des orchestres, la composition et l’orchestration de musiques pour des films et

le jazz.

Olivier Calmel

est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

> Plus d’informations sur son site ici

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Contact : 01 43 45 87 12

