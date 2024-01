Rencontre avec le compositeur Michel Petrossian à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, samedi 2 mars 2024.

Le samedi 02 mars 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

« Lauréat du Grand Prix Lycéen des Compositeurs 2023″, Michel Petrossian se situe au carrefour des langues et des cultures : passionné du Proche et du Moyen-Orient, empreint de spiritualité et des traditions musicales orientales, son écriture, portée par un goût pour la vocalité, touche autant la musique de scène que la musique de film, notamment pour Robert Guédiguian. Au cours de cette rencontre, le compositeur reviendra sur ses influences, son parcours et les œuvres marquantes de son catalogue. »

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

« Né à Erevan (Arménie) dans un milieu sensibilisé aux

arts, Michel Petrossian étudie le violoncelle et la guitare avant de choisir la

France comme « patrie musicale ». Co-fondateur de l’ensemble Cairn avec Jérôme

Combier. Michel Petrossian se passionne pour les civilisations anciennes et la

philologie, étudie plus d’une dizaine de langues, s’intéresse à la musique du

Proche-Orient ancien et multiplie les voyages au Moyen Orient. Remarquant la

musicalité des textes anciens, porteuse de sens, il s’en sert largement pour

façonner son œuvre avec laquelle il souhaite ancrer dans la permanence une

certaine notion de fragilité. Porté par une inquiétude mélodique, il

s’intéresse à la vocalité mais aussi aux arts plastiques. Refusant d’être

enfermé dans un seul genre, il se distingue aussi dans le domaine de la musique

à l’image, particulièrement pour le film Gloria Mundi de Robert Guédiguian

(2019). »

Dans une quête culturelle sans limite, Michel Petrossian

s’illustre aussi en littérature avec son roman Chant d’Artsakh (Éditions de

l’Aire, 2021) qui remporte le Grand Prix du Prix littéraire de L’Œuvre d’Orient

2022.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

©Michel Petrossian