Rencontre avec le compositeur Eric Tanguy Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec le compositeur Eric Tanguy Médiathèque Hélène Berr, 28 mai 2022, Paris. Le samedi 28 mai 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Eric Tanguy présentera son œuvre et fera entendre des extraits choisis de certaines de ses compositions. Il donnera également son point de vue sur les enjeux actuels du métier de compositeur, en relatant comment les créations musicales se font jouer et connaître. Né en 1968, Eric Tanguy est entré au CNSM de Paris à l’âge de 20 ans où il suivit les cours de composition d’Ivo Malec et de Gérard Grisey. Fort d’une riche carrière, il fait partie des compositeurs contemporains majeurs et ses créations, jouées internationalement, figurent au répertoire des plus grands interprètes. Il est professeur de composition au Conservatoire Paul Dukas (12e arrdt) ainsi qu’à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Entrée libre dans la limite des places disponibles Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

Photo Philippe Porter Photo du compositeur Eric Tanguy

