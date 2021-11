Arles Musée Réattu Arles, Bouches-du-Rhône Rencontre avec le commissaire de l’exposition Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée Réattu, le vendredi 19 novembre à 18:00

**Ugo Schiavi – Gargareôn** ————————— ### _**Rencontre privilégiée**_ Dans le cadre de l’exposition consacrée à Ugo Schiavi, artiste plasticien en résidence à Arles depuis le début de l’année 2021, le musée Réattu propose une rencontre privilégiée avec le commissaire de l’exposition. L’occasion de découvrir les œuvres créées spécialement pour Arles, en résonance avec l’histoire, le patrimoine antique et médiéval de la ville. **Gratuit** **sur réservation uniquement, avant le jeudi 18 novembre à 17h** **au 04 90 49 37 58 ou** [**[reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)**](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)

