Banon Alpes de Haute-Provence Banon Rencontre avec Alexandre Hyacinthe (collectif le Blé de l’Arde) co-auteur du célèbre livre « Notre Pain est politique, les blés paysans face à l’industrie boulangère » (La Dernière lettre, 2019 au Bleuet ; discussion sur l’actualité écologique. lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 http://www.lebleuet.fr/ Rencontre avec Alexandre Hyacinthe (collectif le Blé de l’Arde) co-auteur du célèbre livre « Notre Pain est politique, les blés paysans face à l’industrie boulangère » (La Dernière lettre, 2019 au Bleuet ; discussion sur l’actualité écologique.

