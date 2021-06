Rencontre avec le collectif Gru+ autour de leur démarche « Faire place au Carré Gris » Café associatif « Au petit Bonheur », 19 juin 2021-19 juin 2021, Nantes.

Café associatif « Au petit Bonheur », le samedi 19 juin à 14:30

**Ce samedi 19 Juin** est l’occasion de **venir rencontrer le collectif d’architecture Gru+** qui est invité cet été à **expérimenter avec les habitant.es du quartier de nouvelles manières d’habiter le «Carré gris»** (place au croisement des rues du Breil et Jacques Feyder). Leur démarche, ** »Faire Place »**, s’appuie sur les aspirations exprimées lors de la concertation habitante menée par TICA Architectes et Urbanistes et 53 TER en 2020 dans la cadre du projet de renouvellement urbain du quartier. Pour accompagner les transformations à venir, Gru+ propose, à celles et ceux qui font vivre le quartier (habitant.es, associations, entreprises locales,…), de les rejoindre pour imaginer, bricoler, jardiner ensemble le nouveau visage de cette place au coeur du Breil. De juillet à septembre, plusieurs temps d’ateliers et de chantiers participatifs (gratuits et ouverts à tous.tes) vous seront ainsi proposés pour travailler main dans la main avec vous à l’apport d’ombre et de fraîcheur au carré-gris, à la confection d’un four à pain, de mobilier urbain en bois, ou toutes autres choses qui répondront aux envies et besoins du quartier. **De 14h30 à 20h00, venez donc à la rencontre d’une partie de l’équipe : Anne, Aline, Aglaé et Adèle seront présentes entre le carré-gris et le café associatif « Le Petit Bonheur » pour se présenter, pour discuter ensemble autour de la proposition et faire ainsi émerger de nouveaux possibles pour le carré-gris.** **De 17h00 à 18h30, une projection lumineuse investira le café du Petit Bonheur.** Elle permettra de restituer en son et lumière les dessins, paroles et riches envies de certains enfants du quartier* avec qui les coordinatrices Gru+ ont travaillé ce mercredi 16 Juin lors d’une balade et d’un atelier de dessin sur tablettes numériques. (* Ateliers réalisés avec la classe de CE2 de Virginie Tremblay de l’Ecole des plantes et un groupe d’enfants du centre de loisirs Grand Carcouët) Cette après-midi sera également l’occasion d’inaugurer **l’exposition « Mémoires du Breil »**. Installée dans l’espace public de l’église Saint-Luc à la maison de quartier en passant par la galerie du centre social, l’exposition retrace grâce à des témoignages habitants, les majeures transformations du quartier et met en lumière certains de ses lieux clés… Des questions, des envies, des idées, ou juste envie de se retrouver ? Venez sans complexes les rejoindre tout au long de cette après-midi.

Evènements gratuits et ouverts à tous.tes

Café associatif « Au petit Bonheur » 3 Rue Jules Noël Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



