Rencontre avec le chevreuil Saint-Riquier-en-Rivière Saint-Riquier-en-Rivière Catégories d’évènement: Saint-Riquier-en-Rivière

Seine-Maritime

Rencontre avec le chevreuil Saint-Riquier-en-Rivière, 30 juillet 2022, Saint-Riquier-en-Rivière. Rencontre avec le chevreuil Saint-Riquier-en-Rivière

2022-07-30 07:00:00 07:00:00 – 2022-07-30 11:00:00 11:00:00

Saint-Riquier-en-Rivière Seine-Maritime Saint-Riquier-en-Rivière Rendez-vous à 7h00 au Poteau de Gérente – Saint-Riquier-en-Rivière.

Animation au petit matin – Observation des animaux et notamment du chevreuil durant son rut.

Groupe limité à 10-15 pers maximum – Durée 3h / 4 km.

Recommandation : Vêtements discrets et adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes, pantalon pour éviter les tiques. Paire de jumelles.

Pas d’animaux de compagnie

