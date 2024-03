Rencontre avec le chevreuil Melleville, mercredi 24 juillet 2024.

Rencontre avec le chevreuil Melleville Seine-Maritime

Animation au petit matin avec observation des animaux et plus particulièrement du chevreuil durant son rut.

Prévoir Chaussures de randonnée

En partenariat avec l’Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers et l’ONF.

Animation au petit matin avec observation des animaux et plus particulièrement du chevreuil durant son rut.

Prévoir Chaussures de randonnée

En partenariat avec l’Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers et l’ONF. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 07:00:00

fin : 2024-07-24 10:00:00

Carrefour de la Marette

Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

L’événement Rencontre avec le chevreuil Melleville a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers